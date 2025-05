Al via la nuova serie Doppio gioco con Alessandra Mastronardi

Dal 27 maggio, Canale 5 ospita "Doppio gioco", una nuova serie che segna il ritorno di Alessandra Mastronardi alla serialità Mediaset, affiancata da Max Tortora. In questo articolo, scopri tutti i dettagli sulla trama e i personaggi che promettono di coinvolgere il pubblico in un intrigante intreccio narrativo.

Al via la nuova serie “Doppio gioco” che vede protagonisti Alessandra Mastronardi. Tutti i dettagli. Da martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Doppio gioco” che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Nel cast anche: Simone Liberati e Domenico Diele. La fiction, articolata in quattro prime serate e prodotta da RTI e Fabula Pictures, con la regia di Andrea Molaioli, racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna dotata di un’abilità speciale: riesce a ‘leggere’ le persone. Un talento trasmessole dal padre, morto in un tragico incidente quando lei era solo una bambina, che le ha insegnato a osservare e interpretare comportamenti e segnali attraverso il gioco del poker... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Al via la nuova serie “Doppio gioco” con Alessandra Mastronardi

