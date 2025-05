Al via la campagna La Rete ti sostiene contro la violenza sulle donne

Lunedì prende il via la campagna "La Rete ti sostiene", un'iniziativa dedicata alle donne di Catania vittime di violenza maschile. Promossa dall'associazione Thamaia Onlus, la campagna mira a sensibilizzare la comunità e offrire supporto a chi cerca aiuto. Attraverso affissioni e messaggi di solidarietà, si intende creare una rete di sostegno capace di contrastare la violenza e promuovere la sicurezza delle donne.

