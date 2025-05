Al timone dell' azienda di famiglia a 32 anni | chi è Nicla Gallenda manager da 15 mln di fatturato in un settore ancora troppo maschile

A soli 32 anni, Nicla Gallenda guida l'azienda di famiglia con un fatturato di 15 milioni, sfidando le convenzioni in un settore ancora dominato dagli uomini. Giovane e talentuosa, è considerata una 'buona promessa', ma il suo cammino imprenditoriale è ricco di ostacoli. Essere un'imprenditrice nel campo della tecnologia industriale accentua le difficoltà, amplificate dallo stigma di essere la 'figlia di'. La sua storia è una testimonianza di determinazione e resilienza

Giovane, talentuosa, la classica 'buona promessa'. Ma non basta. Essere una donna nel mondo dell'imprenditoria è già una sfida. Essere un'imprenditrice nel segmento dell'industria produttiva tecnologica forse lo è ancora di più. Se poi ci si mette lo 'stigma' della 'figlia di' è - purtroppo -...

