Al Quarticcolo il crack nascosto sottoterra e nei cestini dei rifiuti | sequestrate oltre 600 dosi

Nel Quarticciolo, le forze dell'ordine hanno scoperto oltre 600 dosi di crack e cocaina nascoste sottoterra e nei cestini dei rifiuti. Nonostante gli arresti che hanno decimato la rete dei pusher, il traffico di droga continua a prosperare. L'operazione segue le direttive del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, volto a contrastare il degrado e la criminalità nella zona.

