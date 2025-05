Al progetto Hope il premio ’Francesco e Acutis’

"Hope" è il progetto vincitore dell'edizione 2024-2025 del Premio internazionale "Francesco d’Assisi e Carlo Acutis", un'iniziativa che promuove un'economia basata sulla fraternità. La cerimonia di premiazione si è svolta nella chiesa di Santa Maria Maggiore, in occasione dell'ottavo anniversario del Santuario della Spogliazione, celebrando l'impegno verso una società più solidale e inclusiva.

ASSISI – Si chiama "Hope" il progetto vincitore dell’edizione 2024-2025 del Premio internazionale ’Francesco d’Assisi e Carlo Acutis’ per un’economia della fraternità, consegnato nella chiesa di Santa Maria Maggiore, nell’ambito dell’ottavo anniversario dell’istituzione del Santuario della Spogliazione, ad Assisi. Il progetto "Hope" nasce e si sviluppa a Goa, in India, nasce da un’esperienza della Caritas locale che ha gestito un programma di grande successo, "Childline", per il soccorso e la riabilitazione dei ragazzi in pericolo, soprattutto provenienti dai villaggi più poveri e abbandonati. Nel 2023, il governo ha assunto la gestione del programma... 🔗 Leggi su Lanazione.it