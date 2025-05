Al piazzale apre il ’Santa’ di Kunz d’Asburgo Siglato l’accordo con la famiglia Cardini

Il 20 giugno 2025, il piazzale si arricchirà di una nuova realizzazione: "Santa", il progetto di Dimitri Kunz d'Asburgo, in accordo con la famiglia Cardini. Questo nome, breve ed evocativo, richiama un universo che unisce sacro e profano. Kunz, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, porta così la sua visione a Firenze, promettendo un locale pronto a stupire.

Firenze, 26 maggio 2025 – Il nome è breve, evocativo, e per molti non è per nulla causale. Evoca sia il sacro che il mondano. Dietro al nuovo ’ Santa ’ c’è Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno di vita e socio in affari della ministra del Turismo Daniela Santanché. Il locale – che dovrebbe aprire il 20 giugno e comunque prima della festa di San Giovanni Battista – sorgerà al posto del Flo’, al Piazzale Michelangelo, di proprietà della famiglia Cardini (leader internazionale nel campo turistico-ricettivo con il pallino per la sostenibilità ambientale) e attualmente oggetto di ristrutturazione da parte dell’archistar Marco Casamonti dello studio Archea... 🔗 Leggi su Lanazione.it