Al Parco delle Serre si parla di aree interne e futuro dei giovani | premiata la scuola Einaudi e presentato il Polo Rurale Solidale

Martedì 27 maggio, il Parco regionale naturale delle Serre ospiterà il convegno "Sviluppo locale con i giovani, protagonisti delle aree interne". A partire dalle 9:30, si discuterà del futuro dei giovani nelle aree interne, con focus su innovazione e sostenibilità. Durante l'evento, saranno premiati gli studenti della Scuola Einaudi e sarà presentato il polo rurale solidale, un passo importante verso lo sviluppo delle comunità montane.

“Sviluppo locale con i giovani, protagonisti delle aree interne” è il titolo del convegno in programma martedì 27 maggio, a partire dalle ore 9:30, presso la sede del Parco regionale naturale delle Serre a Serra San Bruno (VV). L’iniziativa affronterà temi cruciali per il territorio montano come il contrasto allo spopolamento, le opportunità occupazionali per i giovani e gli strumenti di sviluppo locale finanziati attraverso bandi e misure dedicate. Durante l’evento verrà presentato il progetto “Polo Rurale Solidale”, sostenuto dal GAL Terre Vibonesi attraverso la Misura 16.9.1 del PSR Calabria... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it