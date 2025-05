Al nido di mio figlio quest’estate nemmeno le tende per proteggere dal sole Solo giochi d’acqua contro il caldo

Quest'estate, al nido di mio figlio, la mancanza di tende per riparare dal sole ha suscitato preoccupazione. Con maggio ancora fresco, i bambini si godono piacevoli giornate, ma a giugno e luglio, quando trascorreranno più tempo in aula, le temperature saliranno. Per il piccolo S., di un anno e mezzo, queste condizioni potrebbero rivelarsi difficili. È fondamentale garantire un ambiente sicuro e confortevole per i più piccoli.

Siamo a maggio e a scuola, al momento, si sta ancora freschi. Ma giugno i miei bimbi saranno ancora in aula, e lo saranno anche a luglio per il centro estivo. E lì le temperature saranno tutt’altro che gradevoli, specie per dei piccoli del nido. Il mio S. ha un anno e mezzo e frequenta un nido comunale di Milano. Quando un giorno di aprile, giornata pienamente primaverile, sono andata a prenderlo nel pomeriggio, la temperatura degli ambienti era già fuori scala. Faceva caldo, il sole batteva direttamente dentro l’aula. Ho chiesto alle educatrici come avrebbero fatto col caldo torrido di luglio, dove per quattro settimane S... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Al nido di mio figlio quest’estate nemmeno le tende per proteggere dal sole. Solo giochi d’acqua contro il caldo”

