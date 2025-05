Al Lagaccio la prima biblioteca LGBTQIA+ della Liguria

Mercoledì 28 maggio, alle 18:30, Arcigay Genova inaugurerà la prima Biblioteca LGBTQIA+ della Liguria, situata in via del Lagaccio 92R. Questa nuova risorsa culturale offre una vasta selezione di testi specializzati, aperti al pubblico per consultazione e prestito, contribuendo così a promuovere la conoscenza e la visibilità delle tematiche LGBTQIA+ nella regione. Un importante passo avanti verso l'inclusione e la diversità.

