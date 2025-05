Al GP di Monaco l' orologio più vistoso non era al polso di un pilota

Nel cuore del Gran Premio di Monaco, l'attenzione si sposta dai motori alle icone di stile. Kylian Mbappé ha catturato i riflettori non solo con le sue performance, ma anche con un orologio che ha rubato la scena ai piloti. Scopriamo come il calciatore ha saputo giocare le sue carte in un weekend che va oltre la pista.

Kylian Mbappé ha giocato bene le sue carte nel weekend del Gran Premio di Monaco. Perché lo sappiamo c’è un momento preciso in cui l’attenzione si sposta dalle monoposto ai paddock. È quando arrivano loro: gli ospiti che contano, quelli che con un solo accessorio ti fanno dimenticare anche l’ennesima pole di Verstappen. Così il campione, fresco di chiacchieratissimo passaggio al Real Madrid, ha fatto tappa a Monte Carlo insieme a una delegazione d’eccezione: Zinedine Zidane e Thibaut Courtois, giusto per fare qualche nome. Ma a rubare l’attenzione non è stato né il pass VIP né la compagnia: è stato l' orologio che portava al polso... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Al GP di Monaco l'orologio più vistoso non era al polso di un pilota

