Al freddo d’inverno forni d’estate | nei nidi come nel resto della scuola l’efficienza energetica è un miraggio E i comuni non hanno nemmeno i dati

L'efficienza energetica nelle scuole è una chimera: durante l'inverno gli studenti affrontano il freddo gelido, mentre in estate sono costretti a sopportare il caldo opprimente. Questo scenario allarmante, evidenziato anche dal Fatto Quotidiano, mostra che molte istituzioni scolastiche sono inadeguate e i comuni faticano a raccogliere dati utili. La mancanza di interventi mette in crisi il benessere degli studenti e del personale scolastico, creando un ambiente di apprendimento ins

Inverni al freddo e al gelo ed estati bollenti. Così son messe le nostre scuole. Se nel periodo invernale – come ilFattoQuotidiano.it ha rilevato quest’anno – gli studenti sono spesso costretti ad andare a scuola con coperte e borse dell’acqua calda, appena arrivano i mesi di maggio, giugno e poi settembre, nelle aule non si respira più. Figuriamoci a luglio, quando molti nidi continuano le attività con i centri estivi. Trovare un dato preciso per fare una fotografia della situazione della presenza di condizionatori nelle strutture che ospitano i bimbi, che abbiano un anno o 18 – è impossibile... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al freddo d’inverno, forni d’estate: nei nidi (come nel resto della scuola) l’efficienza energetica è un miraggio. E i comuni non hanno nemmeno i dati

