Al cinema in settimana | da Marko Polo a La trama fenicia

Arriva al cinema “La trama fenicia”. Il film, che approda nelle sale mercoledì 28 maggio, vede protagonisti Scarlett Johansson e Tom Hanks. Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Marko Polo”; diretto da Elisa Fuksas, con Iaia Forte, Flavio Furno ed Elisa Fuksas. Completa il quadro dei nuovi arrivi la versione restaurata di “Eraserhead”, diretto da David Lynch. Da annotare, inoltre, la proiezione in anteprima di “Scomode verità”, diretto da Mike Leigh, con Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin e David Webber. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Mission Impossible – The final reckoning”, “Fuori”, “Final destinaion bloodlines” e “Lilo e Stich”... 🔗 Leggi su Bergamonews.it