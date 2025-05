Aiuti umanitari col contagocce mentre le bombe cadono senza sosta | l’agonia di Gaza sotto gli occhi del mondo

Mentre le bombe continuano a cadere senza sosta, Gaza si trova in un'agonia inaccettabile, sotto lo sguardo impotente del mondo. Aiuti umanitari arrivano a rilento, incapaci di alleviare le sofferenze di una popolazione già esausta. L'ultimo attacco aereo ha portato via la vita di nove bambini di una sola famiglia a Khan Yunis, un tragico promemoria della brutalità del conflitto e della vulnerabilità dei civili.

La situazione nella Striscia di Gaza continua a precipitare, avvolta da una spirale di violenza che sembra non conoscere tregua. Un nuovo attacco aereo israeliano ha provocato la morte di nove bambini appartenenti alla stessa famiglia a Khan Yunis. Tutti avevano meno di dodici anni. La madre, Alaa Najjar, una pediatra in servizio presso l'ospedale Nasser, ha ricevuto la notizia mentre curava altri feriti, costretta a vivere la perdita dei suoi figli nel pieno del suo lavoro di cura e assistenza. Il padre e un altro figlio di undici anni sono rimasti gravemente feriti. L'episodio, l'ennesimo in una lunga catena di lutti, si aggiunge a un conflitto che dal 7 ottobre 2023 ha già causato un numero impressionante di vittime...

