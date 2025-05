AI l’uso improprio mette a rischio la sicurezza dell’azienda

L'uso improprio dell'intelligenza artificiale nelle aziende rappresenta una sfida crescente per la sicurezza dei dati. Il crescente impiego di strumenti AI da parte dei dipendenti, senza il coinvolgimento del datore di lavoro, espone le organizzazioni a rischi significativi, tra cui la condivisione non autorizzata di informazioni sensibili. Questo articolo esplorerà le implicazioni di tali pratiche e la necessità di una gestione più consapevole e regolamentata dell'AI.

Roma, 26 maggio 2025 – E’ un’arma a doppio taglio quella dell’AI nelle aziende. Sempre più spesso, infatti, viene usata dai dipendenti senza che questi informino il proprio datore di lavoro. Ciò espone i dati sensibili aziendali a rischi, come per esempio la condivisione non autorizzata di dati sensibili con enti terzi. Lo studio di Ivanti. Uno studio condotto da Ivanti su oltre 6.000 impiegati e 1.200 professionisti It, ha evidenziato che il 32% degli dipendenti che usa l’intelligenza artificiale lo fa senza informare il proprio datore di lavoro. Stando ai dati presentati dall’azienda americana di software nel report “2025 Technology at Work: Reshaping Flexible Work”, l'uso dell’Ai al lavoro è in forte aumento: nel 2025, il 42% dei dipendenti ammette di utilizzarla, rispetto al 26% del 2024... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - AI, l’uso improprio mette a rischio la sicurezza dell’azienda

