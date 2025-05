Ai domiciliari per stalking maltratta la madre | ancora guai per un 24enne

Un 24enne, già agli arresti domiciliari per stalking, si ritrova nuovamente nei guai dopo aver maltrattato la madre. La Squadra Mobile ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, evidenziando un preoccupante ciclo di violenza domestica.

Tempo di lettura: 2 minuti Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della Misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di un giovane di 24 anni di Pratola Serra (Av), già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. Il predetto, allo stato delle indagini, è indiziato di aver aggredito sia verbalmente che fisicamente la madre, che si era resa disponibile ad accoglierlo, cagionandole anche delle lesioni personali. Altresì, il giovane avrebbe mantenuto, nelle relazioni personali e familiari, un atteggiamento violento, minaccioso ed aggressivo, innescato dall'abuso di sostanze alcoliche e di repentini cambi di umore...