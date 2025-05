Agroindustria manifestazione davanti alla prefettura | Basta sfruttamento

I lavoratori dell'agroindustria si sono radunati in piazza Ordelaffi, davanti alla Prefettura, per protestare contro le condizioni di sfruttamento nel settore. La manifestazione ha messo in evidenza l'urgenza di garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamando l'attenzione delle istituzioni sulle dinamiche poco etiche che affliggono questo importante ambito produttivo.

I lavori del settore dell’agroindustria si sono ritrovati in piazza Ordelaffi, davanti alla Prefettura, per richiamare l’attenzione "sul bisogno di salute e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, per contrastare le dinamiche di sfruttamento presenti nel settore, in particolare all’interno della... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Agroindustria, manifestazione davanti alla prefettura: "Basta sfruttamento"

"Contro lo sfruttamento e la vergogna del lavoro povero": Flai Cgil in presidio davanti alla Prefettura - Il FLAI CGIL si presenta in presidio davanti alla Prefettura di Salerno per denunciare lo sfruttamento e l’indifferenza nei confronti del lavoro povero. 🔗continua a leggere

Lavoratori agricoli e dell'industria alimentare, presidio Flai Cgil davanti alla prefettura - Lunedì 26 maggio, lavoratrici e lavoratori agricoli e dell'industria alimentare di Brindisi si riuniranno in presidio davanti alla prefettura, promossa dalla Flai Cgil. 🔗continua a leggere

FOTO/ Presidio Flai Cgil davanti la Prefettura: “No al caporalato” - Questa mattina, la Flai Cgil ha organizzato un presidio davanti alla prefettura per combattere il caporalato e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗continua a leggere

PRESIDIO PREFETTURA, LAVORATORI AGROINDUSTRIA: “SERVONO PIU’ CONTROLLI” - Nel video l’interviste a Nicola Pessolano, Segretario Generale Provinciale Flai Cgil Su cento controlli effettuati lo scorso anno nelle aziende dell’agroindustria modenesi, irregolarità sono state ris ... 🔗Si legge su tvqui.it

Padova: contestazione davanti alla prefettura - Gli insulti al premier La manifestazione ha ripreso a salire di tono mentre il premier e gli altri leader politici uscivano dalla prefettura utilizzando un ingresso laterale: i giovani si sono ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it

Lavoratori agricoli e dell'industria alimentare, presidio Flai Cgil davanti alla prefettura - Manifestazione lunedì 26 maggio, in vista del referendum. Mobilitazione contro "precarietà diffusa, licenziamenti illegittimi, insicurezza e assenza di prospettive" ... 🔗Riporta brindisireport.it