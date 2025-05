Agricoltore muore schiacciato dai fusti d' acqua

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Farini, in Valnure, dove un agricoltore di 69 anni ha perso la vita schiacciato da fusti d'acqua. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio, sollevando domande sulla dinamica dell'incidente. I primi accertamenti sono in corso per fare luce sulla tragedia che ha segnato la vita di una persona amata e rispettata.

Un agricoltore di 69 anni è morto a causa di un tragico infortunio avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio in Valnure, vicino a Farini. Stando ai primi accertamenti è rimasto schiacciato da alcuni fusti di acqua che pare stesse trasportando con il suo trattore, ma la dinamica precisa...

