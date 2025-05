Agosto messinese il Comune cerca sponsorizzazioni | ecco come partecipare

Il Comune di Messina avvia la ricerca di sponsorizzazioni per l'evento "Agosto Messinese 2025". Pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, l'Avviso di Manifestazione di Interesse invita le aziende a partecipare, offrendo opportunità di supporto economico e tecnico. Scopri come contribuire a questa importante manifestazione cittadina e far parte dell'edizione di quest'anno.

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul Sito istituzionale l' Avviso di Manifestazione di Interesse relativo alle istanze di sponsorizzazioni economiche e tecniche per l'Agosto messinese edizione 2025. L'avviso, approvato con determina dirigenziale n. 4541 del 23052025... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Agosto messinese, il Comune cerca sponsorizzazioni: ecco come partecipare

