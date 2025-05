Agostini | | Acciarri bis? Io non c’entro

Ieri mattina, le chat del Partito Democratico sono state infuocate dopo la notizia, riportata dal Carlino, dei contatti tra Monica Acciarri e i dem per un possibile ritorno della consigliera della Lega in vista delle elezioni regionali. Le reazioni, piuttosto intense, non hanno stupito più di tanto, evidenziando le tensioni e le dinamiche politiche in gioco.

Chat del Partito Democratico infuocate ieri mattina. La notizia anticipata dal Carlino, sui contatti in corso tra Monica Acciarri e i dem per un possibile ritorno della consigliera della Lega in vista delle regionali, ha scatenato diverse reazioni. Ma queste reazioni non sono tanto di stupore, visto che in molti sanno o hanno già parlato della questione. Sulla trattativa in corso prova a tirarsi fuori Luciano Agostini, ex parlamentare e tuttora uomo di peso all’interno del partito, attraverso questa nota: "Relativamente alla notizia comparsa oggi sul Resto del Carlino circa l’ipotesi che il sottoscritto sia l’ufficiale di collocamento’ per ipotetiche quanto assurde candidature della consigliera Acciarri nelle liste del Partito Democratico per le prossime regionali, smentisco categoricamente non avendo il sottoscritto dal 2008 ovvero dall’anno della mia prima candidatura in Parlamento rapporti né personali né politici con la consigliera Acciarri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agostini:: "Acciarri bis?. Io non c’entro"

