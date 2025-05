Aggressione in via Roma subito liberi i due fratelli

Due fratelli, Yassine e Salim Bouharid, protagonisti di una violenta aggressione in via Roma, sono stati arrestati dopo aver insultato e minacciato gli agenti di polizia intervenuti. Con una lunga lista di precedenti, la loro vicenda si articola attorno a comportamenti molesti presso l'Istanbul City Kebab, suscitando indignazione nella comunitĂ e interrogativi sulla sicurezza pubblica.

"Siete degli infami, dei pezzi di m.non uscirete vivi da qui". Sono alcune delle frasi che il 34enne Yassine Bouharid e il 32 fratello Salim, con una lunga serie di precedenti, hanno rivolto agli agenti della Polizia intervenuti all'Istanbul City Kebab di via Roma per le molestie e gli insulti...

