Afghanistan Minniti Tutelare i diritti delle donne per proteggere l’occidente

L'Afghanistan, attuale epicentro del terrorismo internazionale, pone sfide cruciali per la sicurezza occidentale. Sottolineando la figura di Maria Bashir, una magistrata che ha lottato instancabilmente per i diritti delle donne, si evidenzia l'importanza di tutelare la libertà e l'uguaglianza come strumenti fondamentali per contrastare l'estremismo. In questo contesto, la protezione dei diritti femminili diventa essenziale per la stabilità globale.

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento l’Afghanistan è tra i principali incubatori del terrorismo internazionale. Ricordando la storia di Maria Bashir – una donna e un magistrato fortemente coraggiosa, che ha sacrificato tutto ai principi di libertà e di uguaglianza nel suo Paese – non facciamo un’azione di buona volontà, ma anche un’azione che tutela noi stessi: non ci possono essere zone in cui i diritti vengono dimenticati, perché il rischio è che a un certo punto vengano dimenticati dappertutto”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation nel corso di un incontro ospitato dalla Luiss, con la presenza della prima donna procuratore capo in Afghanistan, che nel 2021 è stata costretta a fuggire e a cui l’Italia ha conferito la cittadinanza per meriti straordinari... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Afghanistan, Minniti “Tutelare i diritti delle donne per proteggere l’occidente”

