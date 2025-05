Afghanistan Donne Sharia La testimonianza della procuratrice Maria Bashir | L' indifferenza globale rafforza la tirannia

Maria Bashir, procuratrice afghana, denuncia l’oppressione delle donne sotto il regime talebano e sottolinea l'indifferenza globale che alimenta questa tirannia. In un contesto in cui le voci femminili sono silenziate e ridotte al burqa, Bashir esorta il mondo a amplificare le testimonianze delle donne afghane, riportando l'attenzione su una realtà spesso ignorata.

Avviluppate nel silenzio, rese fantasmi in burqa. Per loro parlare è vietato. “Amplificare le voci delle donne afghane”, dice Maria Bashir coperta da un morbido velo shayla. Procuratrice di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Afghanistan. Donne. Sharia". La testimonianza della procuratrice Maria Bashir: "L'indifferenza globale rafforza la tirannia"

