Affluenza amministrative al 5442% in crescita di 7 punti

L'affluenza alle elezioni amministrative ha registrato un significativo aumento, raggiungendo il 54,42%, in crescita di 7 punti rispetto al 47,17% della precedente tornata. Questo dato, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, mette in luce un rinnovato interesse da parte degli elettori per il processo democratico e le decisioni locali.

Amministrative: affluenza alle 12 all'11,98%, si vota oggi e domani in 101 comuni - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - L'affluenza al voto per le elezioni amministrative, alle 12, si e' attestata all'11,98 per cento. Il dato si riferisce a tutte le 3.586 sezioni coinvolte ... 🔗Segnala ilsole24ore.com