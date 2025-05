Affari Tuoi senza senso | tutti contro Chiara

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 26 maggio, condotta da Stefano De Martino, Chiara dall'Emilia Romagna ha catturato l'attenzione del pubblico, suscitando reazioni contrastanti. Insieme al fidanzato Federico, la pacchista ha condiviso la sua professione di informatrice farmaceutica, ma le sue scelte e dichiarazioni hanno innescato un acceso dibattito. Scopriamo cosa è successo in questo episodio che ha diviso il pubblico.

Chiara dall'Emilia Romagna è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 26 maggio. In studio con lei il fidanzato Federico. La pacchista ha spiegato che di professione è informatrice farmaceutica, mentre lui si occupa di analisi dati. La coppia, che ha rivelato di stare insieme da un anno, ha giocato con il pacco numero 6. Con i primi sei tiri sono stati eliminati subito 30mila, 100, 50mila, 5mila, 300mila e 20 euro. Via, insomma, molti dei pacchi più importanti. Di 25mila euro, invece, la prima offerta del dottore, che però la concorrente ha deciso di rifiutare...