Affari tuoi anche un taglio del baffo | Chiara rifiuta più volte 20mila euro e torna a casa con una banconota da 50

Nel recente episodio di "Affari Tuoi", condotto da Stefano De Martino, Chiara, una giovane di San Mauro Pascoli, ha vissuto un'avventura emozionante. Dopo aver rifiutato più volte un'offerta di 20.000 euro, è tornata a casa con un'unica banconota da 50 euro. Tra sorprese e momenti di divertimento, non è mancato anche un ballo con "Romagna Mia", rendendo la serata indimenticabile.

