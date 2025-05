AEW | Tony Khan risponde alle domande sull’assenza prolungata di Scorpio Sky

Nel post-evento di un altro entusiasmante pay-per-view della AEW, Tony Khan risponde alle speculazioni riguardanti l'assenza prolungata di Scorpio Sky. Le recenti dichiarazioni del lottatore, rilasciate nel podcast Creating Character, sollevano interrogativi su possibili conseguenze legate a interviste non gradite. Questo articolo esplorerà le parole di Khan e il contesto che circonda la situazione di Sky.

All’indomani del solito, ennesimo pay-per-view di altissima qualità della AEW, hanno trovato comunque spazio le dichiarazioni rilasciate da Scorpio Sky al podcast Creating Character, in cui ha affermato che la sua assenza dalla federazione potrebbe essere dovuta a delle interviste poco gradite che ha rilasciato in passato. Affermazione che, se confermata, sarebbe molto grave, e comunque non giustificherebbe un’assenza che si prolunga ormai da più di un anno e mezzo. Normale quindi che nella conferenza stampa che ha seguito Double or Nothing Tony Khan abbia ricevuto domande in merito. “C’erano dei piani, ma non sono andati in porto”... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan risponde alle domande sull’assenza prolungata di Scorpio Sky

