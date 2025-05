Aeroporto la nuova Lounge business piace ai passeggeri | ospiti in crescita del 57 per cento

La nuova "Lounge Business" dell'aeroporto, inaugurata il 28 aprile, si è rivelata un grande successo, con un'affluenza di oltre 9.700 passeggeri nelle prime tre settimane di operatività. Questo segna una crescita del 57% rispetto allo stesso periodo del 2024, evidenziando l'apprezzamento dei viaggiatori per i servizi offerti. Il record di accessi è stato raggiunto...

Nelle prime tre settimane di operatività, la nuova "Lounge Business" dell'aeroporto, inaugurata lo scorso 28 aprile, ha registrato un'affluenza di oltre 9700 passeggeri, con una crescita del 57% rispetto allo stesso periodo del 2024 (6196 passeggeri). Il record di accessi è stato raggiunto...

