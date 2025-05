Aeroporto | confermate le previsioni 2024 la crescita accelera nel 2025

Il bilancio consolidato 2024 di Save, che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, conferma le previsioni di crescita, con ricavi totali di 255,2 milioni di euro, in aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il documento, anticipando una continua accelerazione anche per il 2025, in un contesto di ripresa per il settore aereo.

© Veneziatoday.it - Aeroporto: confermate le previsioni 2024, la crescita accelera nel 2025

