Aeroporto | confermate le previsioni 2024 la crescita accelera nel 2025

L'assemblea dei soci di Save, gestore degli aeroporti di Venezia e Treviso, ha confermato le previsioni di crescita per il 2024, evidenziando risultati positivi nel bilancio consolidato. Con ricavi totali pari a 255,2 milioni di euro, registrati in aumento dell'8,7% rispetto al 2023, si prospetta un ulteriore miglioramento per il 2025, riflettendo la ripresa dei flussi di traffico aereo.

L'assemblea dei soci di Save (aeroporti di Venezia e Treviso) ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato 2024, che mostra valori in crescita e riflette l'andamento positivo degli scali. I risultati principali: ricavi totali di 255,2 milioni di euro, in aumento dell’8,7% rispetto al 2023... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Aeroporto: confermate le previsioni 2024, la crescita accelera nel 2025

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aeroporto: confermate le previsioni 2024, la crescita accelera nel 2025; Aeroporto | confermate le previsioni 2024 la crescita accelera nel 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aeroporto: confermate le previsioni 2024, la crescita accelera nel 2025 - Tra Venezia e Treviso, lo scorso anno sono transitati 14,6 milioni di passeggeri. Bene il bilancio consolidato di Save, lo scalo lagunare rafforza il suo ruolo internazionle ... 🔗Lo riporta veneziatoday.it

Sanzio, traguardo storico per l'aeroporto delle Marche: il bilancio 2024 è in attivo - FALCONARA L’Aeroporto delle Marche scrive la (propria) storia. Il Sanzio taglia un traguardo prestigioso: per la prima volta infatti ha chiuso con il bilancio in utile (approvato il 9 ... 🔗Riporta msn.com

Malpensa chiude il 2024 con numeri record: 28,5 milioni di passeggeri, in crescita traffico natalizio - Se le previsioni verranno confermate, nel 2024 l’aeroporto avrà accolto circa 28,5 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 9% rispetto ai 26,1 milioni dello scorso anno. Un segnale ... 🔗Come scrive laprovinciadivarese.it

News TG e Rassegna stampa