Adotta la tua buca | a Bovisio Masciago scoppia la polemica sulle strade dissestate

A Bovisio Masciago esplode la polemica sulle strade dissestate, con l'amministrazione di centro destra sotto accusa da parte dell'opposizione di centro sinistra. Parallelamente, a Seregno, il centro sinistra viene criticato dall'opposizione di destra per la stessa problematica. Questa curiosa analogia evidenzia come, in entrambi i casi, il minimo comun denominatore sia una gestione insoddisfacente delle infrastrutture locali, suscitando malcontento tra i cittadini.

