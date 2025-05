Adempimenti di fine anno scolastico | circolari e documenti scaricabili Aggiornato con Relazione PCTO | in allegato un modello guida

Il presente articolo offre una guida completa e aggiornata per i Dirigenti Scolastici riguardo agli adempimenti di fine anno scolastico. Scaricabile in formato PDF o cartaceo, include relazioni sul PCTO e un modello guida. Esploreremo le scadenze, le deliberazioni e le procedure necessarie per una chiusura efficace dell'anno scolastico, toccando temi cruciali come i Collegi dei docenti e i Consigli di classe.

Una corposa guida scaricabile in PDF e in formato cartaceo, aggiornata per i Dirigenti Scolastici sugli adempimenti, le scadenze, le deliberazioni e i provvedimenti di fine anno scolastico. Tanti gli argomenti affrontati e da affrontare per la chiusura della scuola: Collegi dei docenti e Consigli d'istituto, definizione degli ordini del giorno, la proroga per l'approvazione.

