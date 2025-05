Adeguamento sismico del Rettorato dell' Univpm arrivati oltre 5milioni

L'Università Politecnica delle Marche di Ancona si prepara a un importante intervento di adeguamento sismico del rettorato, grazie a un finanziamento di oltre 5 milioni di euro, precisamente 5.184.808,97 euro. Questo investimento mira a garantire la sicurezza e la stabilità dell'edificio, situato in corso Stamira, rispondendo così alle esigenze di modernizzazione e protezione strutturale di una delle istituzioni accademiche più significative della regione.

ANCONA – Sono stati trasferiti gli oltre 5milioni, per la precisione 5.184.808,97 euro, previsti per l'intervento di adeguamento sismico del palazzo del rettorato dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona, situato in corso Stamira davanti a piazza Roma. L'edificio, costruito alla fine...

