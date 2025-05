addio a marcantognini professionista di talento del mondo della pizza

Il mondo della gastronomia piange la scomparsa di Francesca Marcantognini, talentuosa chef e ristoratrice, il cui contributo al panorama della pizza è stato ineguagliabile. La triste notizia è giunta durante il quarto Gastronomika Festival, dove Marcantognini aveva entusiasticamente preso parte alla sua prima edizione nel 2022, dopo anni di dedizione e formazione. La sua passione e il suo talento lasciano un segno indelebile.

Proprio nei giorni del nostro quarto Gastronomika Festival è stata data la notizia della morte di Francesca Marcantognini, chef e ristoratrice che con entusiasmo aveva partecipato alla prima edizione, nell’ottobre 2022. In quell’anno, dopo anni di studio e formazione anche all’estero, aveva aperto a Milano “Tema Pizzeria Elementare”, locale apprezzato e riconosciuto da diverse guide di settore. Francesca aveva 26 anni. In Cast Alimenti è iniziato l’amore verso i lievitati, «con il corso di panificatore, poi la vera e propria carriera professionale in Bonci. Da lì amore folle per la pizza in teglia, in laboratorio ero l’unica donna praticamente ed è stato difficile in alcuni momenti... 🔗 Leggi su Linkiesta.it