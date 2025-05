addio a giuseppe colella volto dello storico bar santa maria nei pressi del tribunale

Lutto a Lecce per la scomparsa di Giuseppe Colella, 57 anni, volto storico del bar pasticceria “Santa Maria”, situato nei pressi del tribunale. Dopo aver raccolto il testimone dal padre, Colella aveva raccontato attraverso il suo lavoro la storia di un locale amato da tanti. La sua tragica morte, avvenuta domenica, ha scosso la comunità, che piange un punto di riferimento e un'amica presenza quotidiana.

