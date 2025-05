Addio a Dino Marino | morto l' ex consigliere regionale di San Severo

Un triste risveglio ha colpito San Severo con la notizia della morte di Dino Marino, ex consigliere regionale durante il Governo Nichi Vendola. Deceduto nella notte del 26 maggio, Marino rappresentava un pezzo importante della storia politica locale. Ricordato per la sua dedizione e il suo impegno, lascia un'eredità di insegnamenti che continueranno a ispirare le future generazioni.

