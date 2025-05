Addette alla pulizia trasferite protesta davanti all' Uci cinema | Pronti ricorsi per atteggiamento ritorsivo

Oggi, un gruppo di lavoratori e lavoratrici addetti alla pulizia dell'Uci Cinema al Forum di Brancaccio ha protestato con un sit-in organizzato dalla Filcams. La manifestazione è stata indetta per contestare il trasferimento di personale, giudicato dai sindacati come ritorsivo e discriminatorio. I lavoratori si preparano a presentare ricorsi legali per tutelare i propri diritti.

