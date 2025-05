Adani si traveste in un dirigente Juve e afferma | Per quanto mi riguarda Tudor meriterebbe questa decisione in merito al suo futuro

Daniele Adani, durante La Domenica Sportiva, si esprime sul futuro di Igor Tudor, tecnico della Juventus, suggerendo che meriterebbe una decisione chiara. Le sue parole, cariche di suggestioni e opinioni, offrono uno spunto interessante sulle prospettive del croato alla guida dei bianconeri. Scopri di più sulle sue dichiarazioni e sul possibile futuro di Tudor alla Juve.

Adani consiglia la Juve: «Farei questo con Tudor». Il suo commento sul futuro del croato non lascia spazio a dubbi. Daniele Adani, a La Domenica Sportiva, ha parlato così del futuro del tecnico della Juve, Igor Tudor. Le sue dichiarazioni sul tecnico dei bianconeri. ADANI – «La Juventus è arrivata a prevalere su una stoica Roma che è partita da lontano ed è arrivata molto, molto vicino e non avrebbe demeritato anche lei. Per un punto è un punto, non è niente in un campionato, ma la Juventus quando ha cambiato ha accettato la sofferenza e non c’è stato da Tudor un punto conquistato senza fatica... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani si traveste in un dirigente Juve e afferma: «Per quanto mi riguarda, Tudor meriterebbe questa decisione in merito al suo futuro»

Adani insoddisfatto: «La Juve è andata a rilento! Da quando è arrivato Tudor aveva il calendario migliore ma è andata un po’ piano. C’è una cosa che non ho imparato sul campo» - Lele Adani esprime la sua insoddisfazione riguardo alla Juventus dopo il recente pareggio contro la Lazio. 🔗continua a leggere

Adani è severissimo con la Juve di Tudor: «I bianconeri sono andati un po’ a rilento proprio in quel momento. Vedremo cosa farà la Roma a Bergamo, ma…» - Nella recente puntata de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha espresso le sue considerazioni sulla Juventus e il suo attuale rallentamento nella corsa per la Champions League. 🔗continua a leggere

Adani non ha dubbi: «Vlahovic forte alla Fiorentina ma non alla Juve? Cambiano i livelli, quelli della Fiorentina…» - Lele Adani ha espresso la sua opinione sulla crescita di Dusan Vlahovic, evidenziando come il suo talento sia evidente alla Fiorentina ma non ancora allo stesso livello alla Juventus. 🔗continua a leggere

Adani commenta l'esonero di Motta: forte attacco alla dirigenza della Juve - Da sempre strenuo difensore della filosofia di calcio di Thiago Motta, Daniele Adani ha detto la sua ... forte attacco alla dirigenza della Juve. 🔗Segnala msn.com

Adani: “Il percorso della Juventus non è mai decollato” - Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole al podcast Viva el Futbol: “La Juventus doveva fare un percorso dieci mesi fa per iniziare un ... 🔗Si legge su msn.com

La convinzione di Adani: "Tudor ha messo la sua identità nella Juventus" - Lele Adani ha parlato della Juventus a Viva el Futbol dopo la vittoria contro l'Udinese, fondamentale in chiave quarto posto: "Nel momento in cui ti connetti con Tudor e capisci il suo ... 🔗Come scrive tuttojuve.com