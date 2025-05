Ad Arezzo riapre il Piccolo Corridoio Vasariano e inaugura una mostra di gioielli ispirati al grande intellettuale

Arezzo celebra i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari con un evento imperdibile: il 29 maggio riapre il Piccolo Corridoio Vasariano, storica via da lui progettata. Insieme a questa riapertura, sarĂ inaugurata una mostra di gioielli ispirati alla sua opera, offrendo un affascinante connubio di arte e storia che rende omaggio all'ereditĂ del grande intellettuale aretino.

Arezzo, 26 maggio 2025 –  Proseguono ad Arezzo le celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, con un doppio evento che giovedì 29 maggio vedrĂ la riapertura del Piccolo Corridoio Vasariano, passaggio voluto dallo stesso Vasari per collegare il Palazzo di Fraternita alle Logge, che sarĂ restituito al pubblico dopo un’opera di restauro, e l’inaugurazione della mostra “. mi posi all'orefice. Omaggio a Vasari”, con una selezione di gioielli progettati “pensando a Vasari” da artisti, orafi e designer, con particolare riguardo a quelli del territorio, e realizzati sia dalle ditte del Distretto Orafo Aretino, sia dagli artigiani forniti di proprio laboratorio, con la curatela di Giuliano Centrodi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo riapre il Piccolo Corridoio Vasariano e inaugura una mostra di gioielli ispirati al grande intellettuale

