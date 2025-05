Ad Affari tuoi Chiara perde tutto la vendetta di Stefano De Martino che taglia i baffi a un pacchista | “Datemi le forbici”

Nella puntata di "Affari tuoi" del 26 maggio, Chiara, un'informatrice farmaceutica dell'Emilia Romagna, vive un'esperienza sfortunata, perdendo tutto a causa di scelte errate. In un momento di spettacolare comicità, Stefano De Martino si propone di "spezzare l'incantesimo" tagliando i baffi a un pacchista, generando risate e colpi di scena. Scopriamo come si è svolta la partita e gli eventi inaspettati che l'hanno

La partita di Affari tuoi di luned√¨ 26 maggio. Ha giocato Chiara, informatrice farmaceutica dell'Emilia Romagna. Si √® fatta accompagnare dal fidanzato Federico. Troppe scelte sbagliate hanno portato a una partita sfortunata. Poi, il gesto di Stefano De Martino "per spezzare l'incantesimo"... 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Ad Affari tuoi Chiara perde tutto, la vendetta di Stefano De Martino che taglia i baffi a un pacchista: “Datemi le forbici”

Ad Affari tuoi Chiara perde tutto, la vendetta di Stefano De Martino che taglia i baffi a un pacchista: ‚ÄúDatemi le forbici‚ÄĚ - La partita di Affari tuoi di lunedì 26 maggio. Ha giocato Chiara, informatrice farmaceutica dell'Emilia Romagna ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Affari Tuoi: disastro per Chiara, che cambia pacco e vince solo 50 euro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Riporta msn.com

Chi è Chiara dell'Emilia Romagna, concorrente di Affari tuoi del 26 maggio? - Chi è Chiara dell'Emilia Romagna, concorrente di Affari tuoi del 26 maggio? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla ragazza. 🔗Lo riporta tag24.it

Shock ad Affari Tuoi, il gesto incredibile di Chiara. Interviene anche Stefano de Martino