Action apre uno store di 918 metri quadrati a Settimo Torinese | creati 20 posti di lavoro

Action ha inaugurato il suo primo negozio a Settimo Torinese, estendendo la sua presenza in Italia a 153 punti vendita. Con un'area di 918 metri quadrati, il nuovo store offre non solo una vasta selezione di prodotti non-food, ma ha anche creato 20 nuovi posti di lavoro. Scopri la Formula Action, pensata per soddisfare le esigenze dei clienti con convenienza e varietà .

Action, la catena di discount non-food, apre il suo primo negozio a Settimo Torinese, portando il numero totale di negozi Action in Italia a 153. Nel nuovo negozio, che misura più di 918 metri quadrati, lavora un team di 20 persone. Qui i clienti possono godere della Formula Action: una selezione...

