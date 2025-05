Acquasparta Il linguaggio al centro del Festival Note a margine con la presentazione del libro di Vera Gheno

Ad Acquasparta, il festival "Note a margine" ha messo il linguaggio al centro di un vivace dibattito. L'evento ha visto la partecipazione della sociolinguista Vera Gheno, autrice del libro "Grammamanti. Immaginare futuri con le parole." Attraverso un confronto profondo sulla potenza delle parole, l'identitĂ e la responsabilitĂ comunicativa, i partecipanti hanno esplorato come il linguaggio possa plasmare il nostro futuro.

Un confronto profondo e partecipato su parole, identitĂ e responsabilitĂ comunicativa ha animato il Festival “Note a margine” ad Acquasparta. Al centro dell’incontro, l’intervento della sociolinguista Vera Gheno, che ha presentato il suo ultimo libro Grammamanti. Immaginare futuri con le parole (Einaudi, 2024). Antonello Lamanna, che ha dialogato con la scrittrice Vera Gheno, ha raccontato come la serata abbia toccato temi cruciali quali il potere inclusivo o escludente del linguaggio, l’identitĂ linguistica, il maschile sovraesteso, l’accessibilitĂ e le resistenze culturali. “Abbiamo parlato – ha dichiarato in una nota – della necessitĂ di aprire la lingua all’ascolto del presente, del linguaggio come gesto d’amore e cura”... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Acquasparta. Il linguaggio al centro del Festival “Note a margine” con la presentazione del libro di Vera Gheno

