Acqua S Bernardo Cantù pronta per Gara 2 contro Real Sebastiani Rieti al PalaDesio

L'Acqua S. Bernardo Cantù si prepara ad affrontare la Real Sebastiani Rieti in Gara 2 al PalaDesio, dopo il convincente successo in Gara 1. Con palla a due fissata per le 20.45, i brianzoli cercano di capitalizzare il vantaggio e mettere un punto decisivo nella serie. L'atmosfera è carica di attesa per questa sfida da non perdere!