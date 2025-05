Acerbi verso la finale con il PSG | Se mi dici finale Champions o perdi il campionato? Ecco cosa rispondo…

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, si prepara per la finale di Champions League contro il PSG, esprimendo le sue emozioni e pensieri durante il Media Day. In un'intervista a TNT Sports, Acerbi affronta le pressioni e le aspettative legate a questo prestigioso match, rivelando la sua determinazione e la sua visione sul significato di questa sfida per la sua squadra.

Francesco Acerbi ha parlato così al Media Day verso la finale di Champions League tra PSG e Inter: le sue dichiarazioni. In un'intervista rilasciata a TNT Sports, il difensore Francesco Acerbi ha condiviso le sue riflessioni e le emozioni che sta vivendo in vista della tanto attesa finale di Champions League, che vedrà contendersi il titolo il Paris Saint-Germain e l' Inter. L'incontro si avvicina e con esso cresce l'aspettativa sia tra i giocatori che tra i tifosi LE PAROLE DI FRANCESCO ACERBI – «La miglior cosa è alzare la Champions. Il campionato sempre, se mi avessero detto finale Champions o vinciperdi il campionato, io mi gioco la finale di Champions...

