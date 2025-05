Acerbi torna in Nazionale con lui anche Locatelli e Orsolini | i 27 di Spalletti per Norvegia e Moldavia

Luciano Spalletti ha annunciato i 27 convocati per le cruciali partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldavia. Tra i nomi tornano in nazionale Francesco Acerbi, Manuel Locatelli e Riccardo Orsolini, pronti a contribuire al percorso verso il torneo. La lista riflette la nuova strategia del CT per affrontare queste sfide decisive.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27 convocati per la doppia partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Norvegia (ad Oslo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ravezzani consiglia Spalletti: «Contro la Norvegia convocherei lui! Non capisco questo ostracismo nei suoi confronti…» - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso con entusiasmo sulla scelta di convocare Spalletti in vista della sfida contro la Norvegia. 🔗continua a leggere

Spalletti, ora l’età di Acerbi te la ricordi? Il CT valuta il ritorno contro la Norvegia - Dopo mesi di polemiche e discussioni, Francesco Acerbi torna a essere protagonista nel progetto azzurro, con Spalletti che valuta un suo possibile ritorno contro la Norvegia. 🔗continua a leggere

Convocati Italia, oggi la decisione finale di Spalletti per la Norvegia: Acerbi in bilico! - Oggi è un giorno cruciale per la Nazionale italiana, con Luciano Spalletti pronto a svelare la lista ufficiale dei convocati per la partita del 6 giugno contro la Norvegia. 🔗continua a leggere

Nazionale, i convocati di Spalletti: tornano Acerbi e Orsolini, novità Coppola - Terminata la stagione di Serie A, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prime gare di qualificazione della Nazionale ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia a Oslo e co ... 🔗Secondo msn.com

UFFICIALE – Orsolini torna in nazionale: è stato convocato da Spalletti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com

Italia, Spalletti chiama 27 azzurri e aspetta la finale. Il dubbio Acerbi - Lunedì il ct diramerà la lista dei convocati, sabato tutti a Coverciano in attesa dei giocatori dell'Inter ancora impegnati in Champions League ... 🔗Lo riporta msn.com