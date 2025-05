Accorsi Pennacchi Momix | 18 spettacoli per la nuova stagione di prosa del Toniolo

Il Teatro Toniolo di Mestre si prepara a una nuova stagione di prosa, che inizierà il 21 ottobre con il musical "7 spose per 7 fratelli". Con un cartellone che comprende 18 spettacoli tra classici, opere contemporanee e danza, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in una varietà di emozioni e riflessioni sull'attualità. Non mancherà il grande ritorno dei Momix, per un'esperienza indimenticabile.

Partirà il prossimo 21 ottobre con il musical 7 spose per 7 fratelli la nuova stagione di prosa del Teatro Toniolo di Mestre, che vedrà transitare sul palcoscenico 18 spettacoli, tra grandi classici e opere contemporanee, riflessioni sull'attualità e incursioni di danza, con il grande ritorno dei... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Accorsi, Pennacchi, Momix: 18 spettacoli per la nuova stagione di prosa del Toniolo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Accorsi, Pennacchi, Momix: 18 spettacoli per la nuova stagione di prosa del Toniolo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Accorsi, Pennacchi, Momix: 18 spettacoli per la nuova stagione di prosa del Toniolo - Presentato il cartellone al via il prossimo 21 ottobre, tra grandi classici, opere contemporanee, riflessioni sull'attualità e incursioni di danza ... 🔗Come scrive veneziatoday.it