Accoltella barbiere alla gola dopo la lite trovato in un parco Era evaso dai domiciliari

Un uomo di 29 anni, originario dell'Albania e con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver accoltellato un barbiere indiano di 24 anni durante una lite a Centocelle. L'episodio violento ha avuto luogo mentre il sospetto, evaso dagli arresti domiciliari, cercava di sfuggire alle autorità. La sua cattura è avvenuta domenica 25 maggio in un parco della zona del Collatino, grazie all'intervento dei carabinieri.

Aveva accoltellato al collo un barbiere di 24 anni indiano al culmine di una lite, a Centocelle e aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri, domenica 25 maggio, lo hanno individuato in un parco nella zona del Collatino. Un 29enne originario dell'Albania, senza dimora e con precedenti, è... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Accoltella barbiere alla gola dopo la lite, trovato in un parco. Era evaso dai domiciliari

Centocelle, accoltella al collo giovane barbiere dopo una lite nel negozio - Una lite nel cuore di Centocelle si è conclusa con un'aggressione grave: un giovane barbiere di 24 anni è stato colpito al collo con una forbice da un cliente dopo una discussione nel negozio di via Filippo Parlatore. 🔗continua a leggere

Centocelle, accoltella al collo giovane barbiere dopo una lite nel negozio - Una lite è finita nel sangue in una barberia di Centocelle, in via Filippo Parlatore. Ieri sera, poco dopo le 20, un uomo ha colpito con una forbice al collo un 24enne indiano, dipendente del negozio ... 🔗Scrive romatoday.it

Centocelle, prima la discussione poi entra dal barbiere e accoltella dipendente: caccia all'aggressore - I carabinieri stanno cercando l'uomo che martedì ha aggredito un ragazzo indiano di 24 anni: si tratta di un cittadino dell'est Europa che avrebbe avuto una lite con la vittima ... 🔗Segnala roma.corriere.it

Accoltella alla gola l’ex compagna, l’abbandona in strada e scappa: preso dopo una caccia all’uomo - Sconcertante episodio di violenza intorno alle 11.30 di oggi, lunedì 2 dicembre, a Guastalla: una donna di 45 anni residente nel Mantovano, a Viadana, è stata accoltellata alla gola dall’ex ... 🔗Segnala msn.com