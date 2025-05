Acciai Speciali Terni nodo infrastrutture ed investimenti | Consolidamento dell’area a caldo ed ampliamento dei prodotti a freddo

L'incontro odierno tra le rappresentanze sindacali e la direzione di Acciai Speciali Terni ha messo in luce il piano industriale, ambientale e sociale dell'azienda. Focus centrale è stato il consolidamento dell'area a caldo e l'ampliamento della gamma di prodotti a freddo, elementi chiave per il futuro dell'azienda e per le infrastrutture locali.

Piano industriale, ambientale e sociale. Tre pilastri per il presente ed il futuro di Acciai Speciali Terni sono stati affrontati nel corso dell'incontro avvenuto oggi – lunedì 26 maggio – tra le rappresentanze sindacali territoriali e la direzione aziendale.

