Accesso a siti web di stampo jihadista arrestato un italiano

Un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato a Perugia per aver accesso a siti web jihadisti. Durante l'operazione, la polizia ha sequestrato migliaia di file contenenti manuali per la costruzione di armi e ordigni esplosivi, evidenziando una preoccupante radicalizzazione del giovane, fino a quel momento incensurato. L'intervento è stato coordinato dalla Procura locale per affrontare il crescente fenomeno del terrorismo online.

Migliaia di file riguardanti la manualistica per la costruzione di armi e ordigni esplosivi nonché altro materiale comprovante una sua progressiva radicalizzazione sono stati sequestrati a un italiano di 24 anni incensurato arrestato dalla polizia di Perugia coordinata dalla locale Procura. Il giovane è stato individuato nell'ambito di una collaborazione con l'Fbi che ha riguardato indirizzi IP di soggetti che hanno fatto accesso a siti ritenuti riconducibili ad organizzazioni di stampo jihadista, dediti a propaganda e proselitismo, al reclutamento ed all'insegnamento delle tecniche per il confezionamento di ordigni esplosivi... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Accesso a siti web di stampo jihadista, arrestato un italiano

La storia di Makam, arrestato (per un mal di denti) perché clandestino e ora cittadino italiano - Makam Ba, senegalese classe 1976, passa da clandestino a cittadino italiano, seguendo un percorso inatteso. continua a leggere

Perugia, accesso a siti web di stampo jihadista: arrestato 24enne - La polizia di Perugia ha arrestato un 24enne nell'ambito di una collaborazione con l'Fbi. Il giovane, incensurato, è accusato di radicalizzazione: sono stati sequestrati migliaia di file riguardanti l ... msn.com scrive

Accesso a siti web stampo jihadista, arrestato italiano - (ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Migliaia di file riguardanti la manualistica per la costruzione di armi e ordigni esplosivi nonché altro materiale comprovante una sua progressiva radicalizzazione sono stat ... Da msn.com

Come bloccare siti web su PC e smartphone - Bloccare l’accesso a siti web selezionati è possibile, sia su PC che su smartphone e tablet. Ci sono tanti strumenti che consentono di applicare un blocco di questo tipo, andando a incrementare la ... Segnala tecnologia.libero.it