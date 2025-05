Abruzzo tra le regioni con qualità della vita più bassa per giovani e anziani Chieti è a metà classifica

Il nuovo report de Il Sole 24 Ore sull'Italia evidenza un Abruzzo con una qualità della vita mediocre, posizionandosi tra le regioni con performance inferiori per giovani e anziani. Mentre Chieti si piazza a metà classifica, l'indagine mette in luce un paese spaccato, con il nord in crescita e il sud che continua a lottare con diverse criticità, evidenziando la necessità di interventi e miglioramenti.

Il nuovo report de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle diverse generazioni fotografa un’Italia spaccata: il nord traina, il sud resta in coda. L’Abruzzo si colloca nella parte medio-bassa delle classifiche per giovani, bambini e anziani, con poche eccezioni e molte criticità. L’indagine... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Abruzzo tra le regioni con qualità della vita più bassa per giovani e anziani, Chieti è a metà classifica

Come l’acciaio inossidabile migliora la qualità della nostra vita? - L'acciaio inossidabile, spesso sottovalutato, riveste un'importanza fondamentale nella nostra vita quotidiana. 🔗continua a leggere

La fibromialgia colpisce soprattutto le donne e incide profondamente sulla loro qualità della vita. In occasione della Giornata mondiale, le iniziative in Italia per sensibilizzare la popolazione - La fibromialgia è una sindrome complessa e debilitante che colpisce una significativa porzione della popolazione, in particolare donne tra i 40 e i 60 anni. 🔗continua a leggere

Liris (FdI): “Prevenzione e diagnosi precoce garantiscono qualità di vita ed equilibrio nel bilancio” INTERVISTA - L'intervista al senatore e capogruppo di FdI in Commissione Bilancio mette in luce l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella sanità. 🔗continua a leggere