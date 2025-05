Abbonamenti Juve 2025 26 | info e dettagli per la prossima stagione Come e dove acquistarli il comunicato ufficiale con tutte le date

La Juventus si prepara per la stagione 2025/2026 aprendo ufficialmente la campagna abbonamenti. Scopri tutte le informazioni essenziali, le modalità di acquisto e le date da tenere a mente per assicurarti un posto all'Allianz Stadium. Leggi il comunicato ufficiale per essere sempre aggiornato e non perdere l'opportunità di tifare per i bianconeri dal vivo!

Abbonamenti Juve, i bianconeri pensano già alla prossima stagione! Comunicate tutte le modalità per potere occupare un posto all’Allianz Stadium. La Juve comincia a proiettarsi già alla prossima stagione, aprendo, di fatto, la campagna abbonamenti per il 20252026. Poco fa la società bianconera ha diramato comunicato ufficiale che chiarisce tutti i dettagli in merito. Ecco tutte le info. COMUNICATO – « TRE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO Anche nella stagione 20252026 saranno disponibili le tipologie di abbonamento “ BASE “, “ FULL ” e “ STAR “. L’abbonamento “STAR”, il più scelto nell’ultima stagione, include, oltre alle partite di Serie A, anche le 4 gare della fase a girone unico della UEFA Champions League e l’ ottavo di finale di Coppa Italia... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Abbonamenti Juve 2025/26: info e dettagli per la prossima stagione. Come e dove acquistarli, il comunicato ufficiale con tutte le date

